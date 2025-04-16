Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,26
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,97
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,38
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
73,99
Экономия при брони: -3,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,83
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,29
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,76
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,96
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
57,79
Экономия при брони: -2,93 грн