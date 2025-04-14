Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,23
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
81,32
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,82
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница