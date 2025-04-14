Днепр (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,75
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,94
Экономия при брони: -6,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,96
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,53
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,11
Экономия при брони: -4,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,38
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,60
Экономия при брони: -7,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,13
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,11
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,85
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,63
Экономия при брони: -14,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,05
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,52
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,85
Экономия при брони: -6,96 грн