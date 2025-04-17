Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,75
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,06
Экономия при брони: -2,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,53
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,79
Экономия при брони: -9,99 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница