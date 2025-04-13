Киев
Церинта (Cerinta)

Церинта (Cerinta)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,83 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
131.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
230,86
Экономия при брони: -0,64 грн
230,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
132.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
132.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
133.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
133.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
216,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, пл. Победы, 13-А
134.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
189,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
135.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25-Е
144.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
219,82 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
244,00
Экономия при брони: -25,00 грн
219,00 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
166.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони: -1,20 грн
240,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
275.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
277.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
225,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
301.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 78
301.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
302.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
303.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
308.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
113,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/3-Б
316.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
202,77
Экономия при брони: -22,57 грн
180,20 грн
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