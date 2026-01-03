Киев
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1504,34
Экономия при брони:
-357,80 грн
1146,54
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-239,87 грн
1166,13
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1166,00
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1468,67
Экономия при брони:
-322,13 грн
1146,54
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1503,18
Экономия при брони:
-356,64 грн
1146,54
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Защитников Неба, 19/48
0.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1507,53
Экономия при брони:
-359,89 грн
1147,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1483,51
Экономия при брони:
-335,87 грн
1147,64
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1507,53
Экономия при брони:
-305,30 грн
1202,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1485,10
Экономия при брони:
-282,87 грн
1202,23
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1141,47
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1221,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 07.01 после 12:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1298,41
Экономия при брони:
-93,85 грн
1204,56
грн
Забронировать
