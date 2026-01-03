Киев
О товаре
Цены
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1108,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1465,50
Экономия при брони:
-356,29 грн
1109,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1473,52
Экономия при брони:
-97,83 грн
1375,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1438,67
Экономия при брони:
-95,17 грн
1343,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1140,97
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1506,40
Экономия при брони:
-383,07 грн
1123,33
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 06.01 после 16:00
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 06.01 после 14:00
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1427,64
Экономия при брони:
-319,41 грн
1108,23
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 06.01 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1405,10
Экономия при брони:
-274,29 грн
1130,81
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1459,63
Экономия при брони:
-64,75 грн
1394,88
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1197,47
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1457,61
Экономия при брони:
-328,55 грн
1129,06
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 06.01 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1605,57
Экономия при брони:
-404,52 грн
1201,05
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1137,91
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 06.01 после 16:00
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1367,00
Экономия при брони:
-197,07 грн
1169,93
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1499,54
Экономия при брони:
-387,10 грн
1112,44
грн
Забронировать
