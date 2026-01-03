Киев
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 558 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1140,97
грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-236,55 грн
1169,45
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1387,10
Экономия при брони:
-241,90 грн
1145,20
грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1631,00
Экономия при брони:
-376,08 грн
1254,92
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1141,47
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-236,55 грн
1169,45
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1493,40
Экономия при брони:
-356,61 грн
1136,79
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-313,98 грн
1092,02
грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1725,00
Экономия при брони:
-398,20 грн
1326,80
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1135,74
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1280,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1485,71
Экономия при брони:
-351,27 грн
1134,44
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1481,25
Экономия при брони:
-351,10 грн
1130,15
грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1722,00
Экономия при брони:
-397,58 грн
1324,42
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1463,73
Экономия при брони:
-333,58 грн
1130,15
грн
