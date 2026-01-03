Киев
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)

Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)

Днепр (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 162 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1499,69
Экономия при брони: -386,15 грн
1113,54 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1378,30
Экономия при брони: -206,00 грн
1172,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1435,71
Экономия при брони: -324,92 грн
1110,79 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1192,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1487,12
Экономия при брони: -216,66 грн
1270,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1579,18
Экономия при брони: -347,62 грн
1231,56 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1148,65
Экономия при брони: -40,13 грн
1108,52 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1468,20
Экономия при брони: -247,22 грн
1220,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1109,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1235,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони: -303,05 грн
1102,95 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1509,79
Экономия при брони: -396,85 грн
1112,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони: -175,28 грн
1230,72 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1173,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1462,46
Экономия при брони: -59,54 грн
1402,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1466,64
Экономия при брони: -364,83 грн
1101,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 19
4.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1479,73
Экономия при брони: -318,52 грн
1161,21 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1240,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное