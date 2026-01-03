Киев
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1499,69
Экономия при брони:
-386,15 грн
1113,54
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1378,30
Экономия при брони:
-206,00 грн
1172,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 08.01 после 16:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1435,71
Экономия при брони:
-324,92 грн
1110,79
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1192,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1487,12
Экономия при брони:
-216,66 грн
1270,46
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00
грн
Забрать 08.01 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1579,18
Экономия при брони:
-347,62 грн
1231,56
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1148,65
Экономия при брони:
-40,13 грн
1108,52
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1468,20
Экономия при брони:
-247,22 грн
1220,98
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1109,38
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1235,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-303,05 грн
1102,95
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1509,79
Экономия при брони:
-396,85 грн
1112,94
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони:
-175,28 грн
1230,72
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1173,10
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1462,46
Экономия при брони:
-59,54 грн
1402,92
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1466,64
Экономия при брони:
-364,83 грн
1101,81
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 19
4.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1479,73
Экономия при брони:
-318,52 грн
1161,21
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1240,00
грн
Забронировать
