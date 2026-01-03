Киев
Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)

Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты (Complex Collagen and Hyaluronic acid)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 40 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1135,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони: -175,28 грн
1230,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1157,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1406,00
Экономия при брони: -175,28 грн
1230,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1361,30
Экономия при брони: -189,00 грн
1172,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1359,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
КОМПЛЕКС КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ таблетки флакон №30
Nestle Swiss
1141,47 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное