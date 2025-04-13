Киев
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)

Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
41,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
41,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
43,00
Экономия при брони: -1,00 грн
42,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
41,27 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
41,29 грн
В городах рядом
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
157.1 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
303.1 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
40,54 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
41,29 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
394.1 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
398.3 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
412.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
37,55 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
438.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
37,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
442.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
48,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
452.9 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
45,28 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
466.4 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
46,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
247.5 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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