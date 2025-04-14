Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Хемотека
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, просп. Поля Александра, 88
4.7 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
71.0 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
128.5 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
238.0 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Мира, 68
362.6 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
386.9 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
395.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
43,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
667.3 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
806.2 км
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье