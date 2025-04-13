Бальзам Пан-Капилляр от синяков (Cosmetic balm Pan-Capillary from bruises)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
Домашняя аптечка
Киев, ул. Коперника, 27
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
142,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
452.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье
134,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Домашняя аптечка
Святопетровское, ул. Тепличная, 32-А
16.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАН-КАПИЛЛЯР ОТ СИНЯКОВ" 10 мл №1
Красота и Здоровье