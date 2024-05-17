Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСредства, применяемые при эректильной дисфункцииАванафилАваналав®Цены в аптеках

Аваналав® таблетки 100 мг блистер, №4 - Запорожье (586834) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
556,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
556,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
556,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
556,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
622,00
Экономия: -89,00 грн
533,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
556,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
602,99
Экономия: -71,70 грн
531,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
635,80
Экономия: -74,10 грн
561,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
556,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
556,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
556,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
639,74
Экономия: -49,73 грн
590,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
556,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
580,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
556,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
556,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
556,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
660,95
Экономия: -100,14 грн
560,81 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн