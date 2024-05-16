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Аваналав® таблетки 100 мг блистер, №4 - Львов (586834) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
556,80 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
557,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
556,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
590,99
Экономия: -59,38 грн
531,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
544,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
658,99
Экономия: -127,38 грн
531,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
556,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
556,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -58,38 грн
531,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
556,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
705,99
Экономия: -174,38 грн
531,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
648,99
Экономия: -117,38 грн
531,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
618,77
Экономия: -57,93 грн
560,84 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
577,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
697,99
Экономия: -166,38 грн
531,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
544,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
556,80 грн