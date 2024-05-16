Аваналав® таблетки 100 мг блистер, №4 - Львов (586834) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Львов, ул. Городоцкая, 59
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Аптека сальве
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Львов, ул. Клепаровская, 4
D.s.
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Львов, ул. Словацкого, 2
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (18)
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
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Аптека низких цен
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Всего: упаковка (18)
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Львов, ул. Госпитальная, 8
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
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Всего: упаковка (18)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Подорожник
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Всего: упаковка (18)
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
D.s.
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Подорожник
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Всего: упаковка (18)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (18)
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Наличие на 2024-05-21 - 16:00