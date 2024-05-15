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Аваналав® таблетки 100 мг блистер, №4 - Днепр (Днепропетровск) (586834) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
556,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
638,09
Экономия: -76,67 грн
561,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
556,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
604,01
Экономия: -58,77 грн
545,24 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
597,97
Экономия: -77,36 грн
520,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
556,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
654,67
Экономия: -92,97 грн
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
556,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
606,48
Экономия: -72,04 грн
534,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
556,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
629,04
Экономия: -68,09 грн
560,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
671,85
Экономия: -108,36 грн
563,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
557,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
620,33
Экономия: -85,81 грн
534,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
620,86
Экономия: -59,62 грн
561,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
556,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
622,12
Экономия: -58,77 грн
563,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
556,80 грн