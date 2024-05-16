Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСредства, применяемые при эректильной дисфункцииАванафилАваналав®Цены в аптеках

Аваналав® таблетки 100 мг блистер, №1 - Львов (586833) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
232,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
199,53 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
232,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
232,50 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
216,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,50 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
232,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
357,50
Экономия: -141,40 грн
216,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
205,72 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -46,53 грн
213,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
232,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
216,00 грн