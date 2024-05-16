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Аваналав® таблетки 50 мг блистер, №4 - Львов (586832) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
424,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
380,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
424,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -58,67 грн
390,32 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
402,00 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
457,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
506,99
Экономия: -116,67 грн
390,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
424,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
650,40
Экономия: -256,10 грн
394,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
424,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
432,99
Экономия: -42,67 грн
390,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
424,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
531,99
Экономия: -141,67 грн
390,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
384,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
465,99
Экономия: -75,67 грн
390,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
424,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
424,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
386,70 грн