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Аваналав® таблетки 50 мг блистер, №4 - Днепр (Днепропетровск) (586832) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
482,13
Экономия: -59,48 грн
422,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
424,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
447,27
Экономия: -58,29 грн
388,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
392,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
503,10
Экономия: -109,70 грн
393,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
471,68
Экономия: -59,16 грн
412,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
424,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
468,20
Экономия: -76,21 грн
391,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
463,12
Экономия: -40,73 грн
422,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
490,49
Экономия: -98,09 грн
392,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
411,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
474,06
Экономия: -51,82 грн
422,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
424,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
424,20 грн