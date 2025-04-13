Киев
Тетранекст (Tetranext)

Тетранекст (Tetranext)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
165,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Экономия при брони: -5,25 грн
139,27 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
158,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
136,15 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Экономия при брони: -5,25 грн
139,27 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
145,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
158,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
4.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
4.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
4.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,36 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Экономия при брони: -5,25 грн
139,27 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Экономия при брони: -5,25 грн
139,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,76 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Д
5.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
159,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,32 грн
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