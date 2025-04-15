Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,47
Экономия при брони: -22,47 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,45
Экономия при брони: -30,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -30,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
9.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
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Закрыто
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Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
11.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -22,46 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -43,46 грн
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Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd