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Сельтавир (Seltavir)
Сельтавир (Seltavir)
Винница
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 25
125.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
618,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вашковцы, ул. Грушевского Михаила, 12
135.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
187.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,53
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
187.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,71
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
190.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,13
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Полевая, 19
190.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,29
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
195.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,74
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
197.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
672,39
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 128
222.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,39
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Петлюры Симона, 4-В
223.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,52
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Ровно, ул. Соборная, 336
223.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,99
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
223.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
670,01
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 65
232.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
670,63
Экономия при брони:
-10,38 грн
660,25
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
232.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,79
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
232.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
590,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
237.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,70
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Банилов, ул. Гостинец, 87-А
249.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
254.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
661,86
Экономия при брони:
-0,65 грн
661,21
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 13
257.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Берегомет, ул. Центральная, 98-Б
259.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,13
грн
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