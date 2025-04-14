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Сельтавир (Seltavir)
Сельтавир (Seltavir)
Одесса
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
147.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
186.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,74
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
229.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
656,74
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
656,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
250.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
251.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
256.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
257.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
258.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
645,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
258.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
631,53
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони:
-9,46 грн
677,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
258.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
259.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
262.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
664,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
262.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
733,06
Экономия при брони:
-48,53 грн
684,53
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
262.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Апостолово, ул. Центральная, 49
263.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
672,00
грн
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