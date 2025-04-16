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Сельтавир (Seltavir)
Сельтавир (Seltavir)
Николаев
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
121.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
143.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
662,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
144.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
662,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
149.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
727,09
Экономия при брони:
-53,40 грн
673,69
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
149.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
150.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
662,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
151.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
623,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
151.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
622,65
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони:
-64,46 грн
622,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Апостолово, ул. Центральная, 49
153.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
672,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
155.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
664,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
155.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
712,14
Экономия при брони:
-27,14 грн
685,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
157.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
662,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
158.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
711,18
Экономия при брони:
-50,06 грн
661,12
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
158.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
158.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
668,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
159.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
723,66
Экономия при брони:
-38,30 грн
685,36
грн
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