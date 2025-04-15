Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
711,38
Экономия при брони: -28,81 грн
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Здорова родина
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
665,76
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 48
113.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Ива-фарм
Ивано-Франковск, ул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
113.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 3
113.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека 9-1-1
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Владимир, ул. Князя Василько, 1
114.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Дорошенко Гетмана, 22-Б
114.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Надворнянская, 30
114.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Тысменица, ул. Армянская, 19
120.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
123.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 11
124.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Кременец, ул. Петлюры Симона, 4-В
124.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Кременец, ул. Дубенская, 128
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Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Солотвин, ул. Черновола, 4-А
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Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
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Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Тлумач, ул. Макуха, 13
129.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd