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Сельтавир (Seltavir)
Сельтавир (Seltavir)
Киев
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Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 41
59.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
654,66
Экономия при брони:
-45,72 грн
608,94
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
157.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-11,10 грн
675,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:15
Лубны, ул. Пограничников, 58-Б
181.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
182.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
182.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
723,52
Экономия при брони:
-38,62 грн
684,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 38
182.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
717,01
Экономия при брони:
-32,91 грн
684,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
183.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, ул. Монастырская, 72/1
183.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
726,06
Экономия при брони:
-41,57 грн
684,49
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
195.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
710,15
Экономия при брони:
-25,56 грн
684,59
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Великие Сорочинцы, ул. Гоголя, 81
247.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Путивль, ул. Путивльского Иоанна, 67-А
254.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
254.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,74
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шишаки, ул. Павлика, 2-Б
256.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
256.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
258.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
714,74
Экономия при брони:
-30,48 грн
684,26
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Глухов, ул. Киевская, 51
273.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Терещенков, 55
273.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
680,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
273.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
281.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
298.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
678,50
грн
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