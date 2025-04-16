Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,46
Экономия при брони: -64,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
712,69
Экономия при брони: -39,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
726,41
Экономия при брони: -41,41 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 9
4.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
728,12
Экономия при брони: -53,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd