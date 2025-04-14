Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
722,36
Экономия при брони: -24,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
717,76
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
740,26
Экономия при брони: -42,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
745,34
Экономия при брони: -47,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
723,69
Экономия при брони: -25,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd