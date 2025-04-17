Киев
Сельтавир (Seltavir)

Сельтавир (Seltavir)

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
125.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9
125.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
598,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
669,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
128.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
670,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
129.4 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
672,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
129.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
132.3 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
667,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
134.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 188
138.2 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Озерная, 17
159.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
665,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
178.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Драбов, ул. Центральная, 32
180.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
671,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
187.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
753,86
Экономия при брони: -47,80 грн
706,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, ул. Пограничников, 58-Б
202.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
686,40
Экономия при брони: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
203.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
719,96
Экономия при брони: -35,36 грн
684,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 38
203.8 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
706,99
Экономия при брони: -22,39 грн
684,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, ул. Монастырская, 72/1
204.0 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
741,00
Экономия при брони: -34,95 грн
706,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
205.5 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
606,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернобай, ул. Центральная, 222-А
214.9 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
666,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Русская Поляна, ул. Шраменка, 49/1
234.7 км
Сельтавир капсулы твердые 75 мг блистер №10
Macleods Pharmaceuticals Ltd
670,48 грн
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