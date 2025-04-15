Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
643,64
Экономия при брони: -27,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
323,61
Экономия при брони: -14,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
595,60
Экономия при брони: -38,00 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
560,74
Экономия при брони: -34,74 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
595,61
Экономия при брони: -57,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,63
Экономия при брони: -66,63 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,60
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
299,51
Экономия при брони: -10,70 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
683,29
Экономия при брони: -22,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
651,31
Экономия при брони: -48,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
641,37
Экономия при брони: -26,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
317,06
Экономия при брони: -16,25 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
624,03
Экономия при брони: -40,50 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
631,68
Экономия при брони: -40,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
619,36
Экономия при брони: -93,36 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
628,55
Экономия при брони: -45,39 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
652,38
Экономия при брони: -25,11 грн