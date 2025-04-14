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Бенодил (Benodil)

Бенодил (Benodil)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 139 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
558,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
597,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
639,24
Экономия при брони: -21,90 грн
617,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
634,34
Экономия при брони: -34,02 грн
600,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,80
Экономия при брони: -16,00 грн
614,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
609,12
Экономия при брони: -18,26 грн
590,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -10,60 грн
614,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
660,50
Экономия при брони: -33,64 грн
626,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
249,72 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
612,59
Экономия при брони: -21,69 грн
590,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
614,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
585,09
Экономия при брони: -19,13 грн
565,96 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
611,46
Экономия при брони: -28,75 грн
582,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80
Экономия при брони: -30,30 грн
554,50 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
619,10
Экономия при брони: -4,30 грн
614,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
549,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,46
Экономия при брони: -39,20 грн
591,26 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -10,60 грн
614,80 грн
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