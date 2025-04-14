Одесса (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
639,24
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
634,34
Экономия при брони: -34,02 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,80
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
609,12
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
660,50
Экономия при брони: -33,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
612,59
Экономия при брони: -21,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
585,09
Экономия при брони: -19,13 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
611,46
Экономия при брони: -28,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80
Экономия при брони: -30,30 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
619,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,46
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -10,60 грн