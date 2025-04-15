Львов (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
163,90
Экономия при брони: -9,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
619,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
618,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
584,80 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
666,93
Экономия при брони: -76,43 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,88
Экономия при брони: -42,74 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
159,61
Экономия при брони: -8,92 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
595,60
Экономия при брони: -19,00 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
595,60
Экономия при брони: -19,00 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
472,95
Экономия при брони: -11,18 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
618,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
609,86
Экономия при брони: -32,62 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
323,31
Экономия при брони: -17,25 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
630,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
619,10
Экономия при брони: -3,40 грн