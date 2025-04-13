Киев (адрес не указан)
Доступно в 524 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
625,40
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
638,85
Экономия при брони: -48,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
315,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бенодил суспензия для распыления 0.5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
592,40 грн
Бенодил суспензия для распыления 0.25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Polpharma
604,60 грн