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Бенодил суспензия для распыления 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Одесса (618113) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
568,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
596,68
Экономия: -37,78 грн
558,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
604,64
Экономия: -68,20 грн
536,44 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
568,10 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
607,39
Экономия: -69,73 грн
537,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
568,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
586,06
Экономия: -35,32 грн
550,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
604,50
Экономия: -21,10 грн
583,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
587,30
Экономия: -52,81 грн
534,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
568,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
569,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
586,06
Экономия: -22,16 грн
563,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -44,55 грн
536,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
568,10 грн