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Бенодил суспензия для распыления 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Львов (618104) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
513,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: контейнер (3)
473,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
513,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
513,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: суспензия для распыления (5)
546,99
Экономия: -61,98 грн
485,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
565,39
Экономия: -60,58 грн
504,81 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
541,99
Экономия: -56,98 грн
485,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: суспензия для распыления (10)
547,01
Экономия: -62,00 грн
485,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
513,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
546,93
Экономия: -61,92 грн
485,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
475,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -58,98 грн
485,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
547,03
Экономия: -62,02 грн
485,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -61,98 грн
485,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: суспензия для распыления (15)
548,17
Экономия: -50,54 грн
497,63 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: суспензия для распыления (15)
513,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
546,93
Экономия: -61,92 грн
485,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
513,80 грн