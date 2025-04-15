Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
65,36
Экономия при брони: -5,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -23,71 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,00
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,00
Экономия при брони: -16,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,39
Экономия при брони: -23,89 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,39
Экономия при брони: -23,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
21.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -31,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
22.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
227,10
Экономия при брони: -54,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
32.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
179,82
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 34
45.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd