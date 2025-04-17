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Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Вороновица, ул. Козацкий шлях, 43
19.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,32
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
54,67
Экономия при брони:
-2,68 грн
51,98
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
65.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,39
Экономия при брони:
-34,49 грн
169,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Савицкого Юрия, 13
65.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
93,53
Экономия при брони:
-0,01 грн
93,51
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
181,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
181,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
184,68
Экономия при брони:
-28,58 грн
156,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
181,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 22/1
77.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони:
-27,68 грн
156,10
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ободовка, ул. Ватутина, 1-А
107.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,20
Экономия при брони:
-18,80 грн
49,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 1-В
108.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,41
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 3-Б
108.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
122,58
Экономия при брони:
-18,46 грн
104,12
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
110.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,57
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мирополь, ул. Клубная, 41
112.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,39
Экономия при брони:
-31,89 грн
172,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
116.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
162,89
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Будкевича, 7
122.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
192,96
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
122.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
55,89
Экономия при брони:
-3,91 грн
51,98
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
56,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
123.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,69
грн
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