Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 342 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 25 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6/1
8.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -27,68 грн
Зарина
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
9.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Подорожник
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -27,68 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
20.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Каролина
Черноморск, ул. Парусная, 7-В
21.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
33.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
164,16
Экономия при брони: -0,06 грн
Аптека акс социальная
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
37.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
41.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -27,68 грн