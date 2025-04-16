Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
136,21
Экономия при брони: -22,35 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
61,59
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,88
Экономия при брони: -39,18 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,90
Экономия при брони: -56,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -33,51 грн