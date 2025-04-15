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Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 20 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,96
Экономия при брони: -15,76 грн
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,96
Экономия при брони: -15,76 грн
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
56,01 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
168,20 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
215,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
123,06
Экономия при брони: -10,87 грн
112,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,47 грн
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 25 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
222,21 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
205,40
Экономия при брони: -37,20 грн
168,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 210
4.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,27 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
64,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
5.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
136,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
173,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
181,80 грн
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