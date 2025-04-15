Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,96
Экономия при брони: -15,76 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,96
Экономия при брони: -15,76 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
123,06
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 25 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78
Экономия при брони: -15,58 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
205,40
Экономия при брони: -37,20 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 210
4.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Львов, ул. Стрыйская, 107
5.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd