Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 345 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-А
5.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
122,58
Экономия при брони: -10,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 15-К
6.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
7.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,20
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Урловская, 23
7.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
8.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
8.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Драгоманова, 10
9.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
9.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
9.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, просп. Литовский, 4
9.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Афанасьева Геннадия, 13-А
9.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Гната Юры, 16
10.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 25 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
6,94
Экономия при брони: -1,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Рогозовская, 6
10.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Зодчих, 60-А
11.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd