Киев
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 329 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
179,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Электрозаводская, 27-А
12.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
111,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 48-Б
19.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
180,50 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,80 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
42.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
48.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
205,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
51.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
180,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
137,00
Экономия при брони: -11,47 грн
125,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
100,22 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное