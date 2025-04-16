Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Электрозаводская, 27-А
12.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 48-Б
19.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Закрыто
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Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
137,00
Экономия при брони: -11,47 грн
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Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd