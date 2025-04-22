Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
11.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
182,07
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Песочин, въезд Набережный, 7
11.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
177,24
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
14.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
188,46
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
14.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Днепровская, 212
24.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
173,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 1-А
24.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
179,50
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
24.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
93,53
Экономия при брони:
-0,01 грн
93,51
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Борки, пл. 223-й Стрелковой Дивизии, 2
33.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,87
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,88
Экономия при брони:
-39,98 грн
169,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
54.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,80
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Донец, ул. Спортивная, 11
58.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,32
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
58.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,90
Экономия при брони:
-57,00 грн
169,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
191,55
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
130,86
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
73.6 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони:
-29,61 грн
174,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
73.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони:
-29,61 грн
174,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,36
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 17:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
89.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
122,22
Экономия при брони:
-18,10 грн
104,12
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
172.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,45
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню