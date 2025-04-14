Киев
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)

Днепр (адрес не указан)
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
20.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, ул. Звенигородская, 11
27.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,44 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
132,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13
28.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 34
28.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,00
Экономия при брони: -5,33 грн
62,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,00
Экономия при брони: -13,20 грн
184,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
145,75
Экономия при брони: -19,88 грн
125,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
33.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
197,97 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 69
33.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 24
37.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Новониколаевка, ул. Железнодорожная, 42-В
44.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Верховцево, ул. Центральная, 63
53.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Царичанка, ул. Театральная, 16
63.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,00
Экономия при брони: -16,50 грн
184,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони: -23,71 грн
180,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
67.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
227,10
Экономия при брони: -54,60 грн
172,50 грн
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