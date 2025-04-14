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Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Днепр
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
20.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,72
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, ул. Звенигородская, 11
27.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,44
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
132,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13
28.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 34
28.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,49
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,00
Экономия при брони:
-5,33 грн
62,67
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,00
Экономия при брони:
-13,20 грн
184,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
145,75
Экономия при брони:
-19,88 грн
125,86
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
33.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
197,97
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 69
33.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 24
37.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Новониколаевка, ул. Железнодорожная, 42-В
44.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Верховцево, ул. Центральная, 63
53.1 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,33
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Царичанка, ул. Театральная, 16
63.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,45
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,00
Экономия при брони:
-16,50 грн
184,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони:
-23,71 грн
180,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
67.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
227,10
Экономия при брони:
-54,60 грн
172,50
грн
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