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Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Валмисар H 160/12,5 (Valmisar H 160/12,5)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
130,84
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
122,58
Экономия при брони:
-18,46 грн
104,12
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
37.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
160,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Катюжанка, ул. Киевская, 60
110.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони:
-24,81 грн
179,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Иванков, ул. Полесская, 43
114.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,39
Экономия при брони:
-24,99 грн
179,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
115.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
202,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
127.8 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,00
Экономия при брони:
-3,47 грн
64,54
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 10
128.9 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,43
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Харченко Евгения (Бортничи), 25
130.2 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,06
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
132.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
181,59
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 16
134.3 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 25 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
6,94
Экономия при брони:
-1,63 грн
5,31
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
134.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
145,83
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 290
134.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,29
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Линовица, ул. Независимости, 44
137.4 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
138.7 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,32
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 102-А
140.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
221,01
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Воронков, ул. Центральная, 1-Г
144.0 км
Валмисар H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 12.5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,21
Экономия при брони:
-24,81 грн
179,40
грн
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