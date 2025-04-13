Харьков (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
188,04
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
194,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
178,90
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
204,80
Экономия при брони: -29,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
204,60
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
193,32
Экономия при брони: -40,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
194,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
194,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
204,80
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тизин® Био спрей назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited