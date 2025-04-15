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Ксельянз (Kselyanz)
Ксельянз (Kselyanz)
Запорожье
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
63.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони:
-232,80 грн
24399,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
435.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
23398,05
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
441.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
31541,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
442.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони:
-213,30 грн
25106,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
443.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24624,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
444.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25387,30
Экономия при брони:
-280,50 грн
25106,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
445.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони:
-434,30 грн
25106,80
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
445.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
447.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-176,40 грн
25106,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
450.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-176,40 грн
25106,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
450.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони:
-200,80 грн
25106,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
779.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони:
-320,30 грн
25177,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
782.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони:
-179,10 грн
25177,80
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
842.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24563,85
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
227.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
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