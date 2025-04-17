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Ксельянз (Kselyanz)
Ксельянз (Kselyanz)
Винница
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Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
191.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-227,80 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
191.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-227,80 грн
25055,40
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
195.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони:
-252,20 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
196.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони:
-485,70 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони:
-264,70 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
198.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
19040,47
Экономия при брони:
-248,92 грн
18791,55
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
200.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
5849,51
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
279.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони:
-397,00 грн
25101,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
282.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони:
-255,80 грн
25101,10
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
389.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони:
-462,80 грн
24169,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
485.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
489.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
287.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
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