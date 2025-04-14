Киев
О товаре
Цены
Ксельянз (Kselyanz)
Ксельянз (Kselyanz)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони:
-232,80 грн
24399,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
392.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
393.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
434.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24624,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
436.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
23398,05
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
437.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
31541,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
438.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-176,50 грн
25106,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони:
-213,40 грн
25106,70
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
439.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
440.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони:
-434,40 грн
25106,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
440.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-176,50 грн
25106,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
440.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25387,30
Экономия при брони:
-280,60 грн
25106,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
443.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони:
-200,90 грн
25106,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
614.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони:
-325,20 грн
25172,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Победы, 12
615.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25339,00
Экономия при брони:
-166,10 грн
25172,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
616.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25424,50
Экономия при брони:
-251,60 грн
25172,90
грн
Забронировать
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
617.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24563,85
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
255.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню