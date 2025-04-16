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Ксельянз (Kselyanz)
Ксельянз (Kselyanz)
Николаев
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
160.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони:
-462,80 грн
24169,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
283.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
284.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
398.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
23398,05
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони:
-264,70 грн
25055,40
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
404.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
404.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-227,80 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
404.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони:
-485,70 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
404.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25387,30
Экономия при брони:
-331,90 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
406.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-227,80 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
408.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони:
-252,20 грн
25055,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
643.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони:
-397,00 грн
25101,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
645.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони:
-255,80 грн
25101,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
668.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24563,85
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
177.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
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